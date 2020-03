Il Milan valuterà offerte per Mateo Musacchio. La scelta sul centrale ex-Villarreal è stata fatta dall'ad Gazidis che è conscio del fatto che, essendo in scadenza il 30 giugno 2021, questa sarà l'ultima sessione valida per ricavare cifre importanti dalla sua eventuale cessione. Se non ci sarà accordo, invece, si lavorerà al rinnovo, ma a cifre contenute.