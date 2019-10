Un'inchiesta del Financial Times fa il punto sull'avventura del fondo Elliott come proprietario del Milan. Ne emerge un quadro con più ombre che luci, ombre alimentate anche dalle dichiarazioni dei dirigenti rossoneri raccolte dalla prestigiosa testata finanziaria londinese.



IL PIANO - Il Financial Times parla di Elliott come del "temuto fondo che ha fatto uno dei suoi investimenti rischiosi nel calcio italiano" e si chiede se Elliott sia in grado di trovare la formula per avere successo nel calcio. Da più parti si sostiene, si legge nel pezzo, che il piano del fondo sia chiaro: vincere, aumentare le entrate, valorizzare i giocatori e poi cedere il club per un profitto.



IL DIRIGENTE ANONIMO - Ma non è un progetto semplice, tanto che anche un dirigente del Milan che vuole restare anonimo, esprime perplessità ai microfoni del Financial Times: "Penso sia veramente difficile ribaltare il Milan e venderlo per un miliardo di dollari".



PARLANO BOBAN E MALDINI - Fra le dichiarazioni, ci sono anche quelle di Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, e di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero.



Dice Boban: "Il nostro sogno è avere risultati domani. Elliott ha piani diversi, ha una visione differente. Credo che potremo trovare una strada per essere entrambi felici".



E Maldini: "Nessuna squadra interamente formata da giovani ha mai vinto la Champions League".