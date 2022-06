Tra le situazioni che Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno affrontare al rientro dalla breve vacanza che i due dirigenti rossoneri si stanno concedendo ad Ibiza, ci sarà anche quella relativa al fantasista classe '99 di proprietà del Real Madrid.dal punto di vista personale: dopo una partenza molto convincente - coronata da 3 gol e un assist nelle prime 6 giornate di campionato ed una rete in Champions League a Liverpool - il talento andaluso è stato prima fermato e condizionato a livello fisico dal Covid eChe ha finito per preferirgli spesso giocatori più "tattici" come Kessie e Krunic e che proprio in quella zona di campo confida di ricevere dal mercato un regalo gradito.e la prossima per Brahim può essere una stagione "nel limbo"., sempre con la formula del prestito, e un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro (mentre il club spagnolo si riserva una recompra di 27). Una cifra ad oggi ritenuta troppo alta da parte dei vertici dirigenziali rossoneri, che hanno pianificato un investimento più importante per arrivare ad un "10" in grado di alzare il livello qualitativo.nel Milan della prossima stagione e alimentare discussioni sul suo percorso di crescita. Nonostante le parole di stima e di fiducia ribadite nei giorni scorsi da Stefano Pioli. - I rapporti col Real Madrid sono molto buoni e potrebbero allargarsi anche al futuro di, uno dei calciatori individuati da Maldini come opportunità di alto profilo per migliorare pure la batteria degli esterni offensivi.Segnali di incertezza alimentati dal recente cambio di procuratore e del passaggio nella scuderia di Jorge Mendes, con cui il Milan sta trattando anche il rinnovo di Leao e il possibile arrivo di Renato Sanches. Saranno giorni e settimane di valutazioni importanti, perché la trequarti rossonera sta cambiando fisionomia e la permanenza di Brahim è tutt'altro che scontata.