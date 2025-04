Milan, incontro a Londra tra Furlani e Paratici: chiusura in arrivo, sarà il nuovo direttore sportivo

Ilè pronto a chiudere per Fabio, che saràdei rossoneri a partire dalla prossima stagione. Come anticipato negli scorsi giorni e come testimoniato anche dagli, ilper il nuovo ds è arrivato alla sua conclusione: il club di Milano ha infatti deciso di- Proprio per questo motivo Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo che nelle ultime settimaneper la ricerca del nuovo dirigente da inserire nell'organigramma milanista, è vcome riportato da Sky.

- Il profilo di Paratici è finitodel club di via Aldo Rossi, superando altri profili come: l'ex Tottenham,è considerato l'uomo giusto per ricostruire il Milan, dopo una stagione molto deludente.I lavori inizieranno molto presto, eintermediario di mercato e agente tra gli altri di Robertoandato in scena sabato scorso, ne è la piena dimostrazione. Fumata bianca per la chiusura attesa a breve: