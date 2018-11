Il Milan attende la decisione dell'Uefa in merito al Fair Play Finanziario e le relative sanzioni in arrivo, ma Leonardo e Maldini non restano fermi e intanto programmano le prossime mosse di mercato tra gennaio e giugno. Tra gli obiettivi del management rossonero, c'è quello di aggiungere un'altra pedina di qualità oltre a Lucas Paquetá (in arrivo dal Flamengo) e nella lista dei preferiti c'è un nome che spicca: quello di Rodrigo de Paul, 5 gol in questo avvio di stagione per il numero 10 dell'Udinese.



INCONTRO - Seguito attentamente anche dall'Inter, che gode anche del gradimento dello stesso giocatore, il fantasista argentino classe '94 nelle ultime settimane ha stregato il Diavolo, pronto a muovere passi concreti: come riferito da Sky Sport infatti, lunedì prossimo è previsto un incontro ta Leonardo e i nuovi agenti di de Paul, la You First Sports (agenzia che cura anche gli interessi di Luis Alberto della Lazio). Un colloquio esplorativo per conoscersi e capire la fattibilità dell'operazione vista anche la valutazione che l'Udinese fa dopo il recente rinnovo (non meno di 30 milioni di euro): de Paul piace, il Milan si muove e all'orizzonte si profila un nuovo derby di mercato con l'Inter.