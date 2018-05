Trasferta romana per il Milan, che questa sera si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Durante la sosta nella capitale, c'è stato spazio, come riporta Sky Sport, anche per un breve incontro tra la dirigenza rossonera, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e Davide Lippi, agente - tra gli altri - di Matteo Politano. Nessuna trattativa, per il momento, ma un primo sondaggio sull'esterno neroverde, vicino al Napoli a gennaio.