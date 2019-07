Ilcontinua a muoversi e monitorare il mercato e il lavoro a Casa Milan del dt Paolo Maldini insieme a Massara e Boban non accenna a fermarsi con un'agenda che è costantemente piena. E si è concluso poco fa nella sede rossonera un nuovo importantissimo incontro che ha visto protagonista una delle agenzie di procure più importanti d'Europa: la SEG.Nel pomeriggio, infatti,uno degli agenti più importanti della SEG, l'agenzia fra gli altri del difensore dell'Inter Stefan de Vrij. Un incontro durato poco più di un'ora e in cui sono stati proposti ai rossoneri diversi profili di giocatori. Un incontro per ora interlocutorio, con il Milan che ha preso nota dei profili più interessanti.Al Milan piace da tempo, più volte proposto dall'agenzia a club italiani e ancora sotto contratto per altri due anni con il Lione. La valutazione è alta e per questo ai rossoneri la SEG è tornata a proporre, esterno classe 1997 del Bruges, già trattato da Maldini (con Leonardo) lo scorso inverno e bloccato all'epoca soltanto da un brutto infortunio. Oltre a Danjuma gli agenti olandesi hanno proposto anche un'altra vecchia conoscenza della nostra Serie A. Si tratta di, difensore centrale ex-Lazio, oggi al Southampton. Infine, sempre assistito dall'agenzia, c'è un vecchio pallino del club rossonero: quelconfermatissimo però dall'Atalanta di Gasperini che su di lui ha costruito la base del proprio centrocampo.