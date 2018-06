Non solo mercato in entrata, il Milan si muove anche per quanto concerne i giovani del vivaio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è previsto un incontro in giornata con il Crotone del direttore sportivo Beppe Ursino. Dopo aver chiuso l'affare Zanellato a gennaio, le due società sono pronti a intavolare una nuova sinergia.



TUTTI I NOMI - Il club calabrese è alla ricerca di almeno tre tasselli per puntellare la rosa nel neo tecnico Giovanni Stroppa. Serve un centrocampista di qualità e il profilo risponde alle caratteristiche di Emanuele Torrasi, gioiellino del settore giovanile rossonero e nel giro della prima squadra. Al Crotone piacciono anche l'attaccante Frank Tsadjout e l'esterno portoghese Tiago Dias. Un asse molto caldo che potrebbe toccare anche altri giocatori di proprietà del Milan.