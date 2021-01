. Prosegue la trattativa tra ilper il rinnovo del contratto del turco, in scadenza al prossimo 30 giugno, e oggi è andato in scena un nuovo confronto tra la dirigenza rossonera e l'agente del giocatore:è arrivato intorno all'ora di pranzo a Casa Milan, per poi lasciare la sede del club nel primo pomeriggio (15 circa).- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'incontro tra Stipic e la dirigenza rossonera è stato positivo: le parti si sono ulteriormente avvicinate all'intesa, la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu è ormai prossima al traguardo.del vertice previsto e Massara, prima della sfida di campionato con il Torino di sabato scorso, aveva confermato che questa poteva essere una settimana calda per il mercato del Milan e il rinnovo di Calhanoglu è uno dei temi più caldi sul tavolo dei vertici rossoneri, che finora non si erano spinti oltre un'offerta da. Oggi il nuovo confronto, si attendono novità per il futuro del dieci milanista.