Due nomi per il Milan. Seguiti, trattati, tornati di moda. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Boban e Maldini - nel primo pomeriggio odierno - sono stati a colloquio con ​Agustin Jimenez, agente di Rodrigo De Paul, centrocampista tuttofare dell'Udinese, e Matias Zaracho, trequartista classe 1998 in forza al Racing. Due profili che piacciono, che il club rossonero valuta per il presente e per il futuro.



CORREA - Jimenez, la scorsa estate, è stato un habitué​ di Casa Milan. Il motivo? Angel Correa, attaccante argentino scuola San Lorenzo che il Milan voleva fortemente, per il quale non è mai stato trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Che dopo aver valutato il suo addio, ora se lo tiene stretto.