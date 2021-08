Sono giorni caldi per il mercato del Milan.. Per questo motivo i nomi che sono stati valutati negli uffici di Casa Milan sono tantissimi e non è da escludere che si presentino ulteriori nuove occasioni.Proprio di oggi è la pista che porta a, esploso nella scorsa stagione (6 gol e 5 assist) e reduce da una prestazione folgorante, condita da due assist, contro il Psg delle stelle in Ligue 1., che lo tengono in considerazione sia come esterno destro che eventualmente al centro della trequarti. Quello del 23enne parigino si aggiunge ai tanti nomi già usciti dall’inizio del mercato, da Ziyech a Junior Messias.Fra tutti questi profili, la sua restaSono giorni di incontri, valutazioni, riflessioni a Casa Milan, che probabilmente si protrarranno fino alle, quando Maldini e Massara penderanno una decisione e tenteranno l’affondo decisivo su uno dei tanti profili attentamente studiati, o tireranno fuori, come già è successo,. I tifosi sono impazienti di scoprire chi sarà il loro nuovo trequartista, ma dovranno spettare ancora un po’.