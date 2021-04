Proprio mentre Lorenzo Insigne si preparava a scendere in campo col suo Napoli all'Allianz Stadium contro la Juventus, il suo agente incontrava la dirigenza del Milan, come riportato da Sky Sport. Una "visita di cortesia", come viene definita dagli uomini mercato rossoneri, quella di Vincenzo Pisacane nella sede del club, utile anche per prendere qualche informazione sul capitano azzurro. Che ha il contratto in scadenza tra un anno e, a oggi, non ha ancora un accordo per prolungarlo. E, in vista della prossima estate, può diventare un'occasione di mercato per tanti club.



RINNOVO BLOCCATO - Proprio a stagione conclusa, Insigne e il suo entourage si siederanno a un tavolo col presidente De Laurentiis per capire se ci siano o meno le condizioni per rinnovare. Per farlo, servirà un'offerta importante dal punto di vista dell'ingaggio, una proposta sui 5 milioni di euro a stagione. A complicare un eventuale trasferimento in una diretta concorrente come il Milan sarebbe poi la richiesta del Napoli per lasciare partire il suo capitano, ma intanto Maldini e Massara hanno preso informazioni sulla situazione, aspettando di capire come si svilupperanno le trattative per altri rinnovi, come quello che vede coinvolti i rossoneri e Hakan Calhanoglu.