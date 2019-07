Il Milan incontra la Fiorentina per Jordan Veretout: il meeting è ancora in corso tra le due società in uno degli alberghi del mercato nel centro di Milano, tra il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini e l'amministratore delegato rossonero Frederic Massara da una parte e il ds viola Daniele Pradè e il vice di Commisso Joe Barone dall’altra. I rossoneri rimangono interessati al centrocampista francese classe 1993, ma solo a determinate condizioni: la Roma ha infatti già offerto 3 milioni di euro al calciatore.



ROMA E NAPOLI AVANTI - Un dialogo importante tra rossoneri e viola: il Milan è sempre interessato, ma Roma e Napoli rimangono al momento avanti, perché i giallorossi rimangono distanti da Niccolò Barella e il Napoli è invece la meta preferita del giocatore.



LA FIORENTINA NON VUOLE CONTROPARTITE - La Fiorentina considera Veretout una situazione scissa dai possibili arrivi dai rossoneri di Patrick Cutrone e Lucas Biglia, che il club meneghino pensava di far rientrare nell'affare: l'argentino è stato proposto e piace al tecnico della Fiorentina Montella ma non è una priorità al momento. La Roma ha fatto l'offerta più vantaggiosa al giocatore, quasi 3 milioni tra base fissa e premi: l Milan resta in corsa ma la sensazione è che serva ancora del tempo per risolvere l'intrigo.



@AleDigio89