Il Milan e Suso stanno parlando della clausola rescissoria. Come riporta Sky Sport, l'idea del club è quella di togliere la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ritenuta dalla dirigenza rossonera troppo bassa per come è cambiato il mercato. C'è stato un incontro tra le parti, al momento l'accordo non è ancora stato trovato, ma si continuerà a parlarne, in totale serenità.