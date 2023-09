Novità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da DAZN, l’ex centravanti rossonero, ritiratosi solo la sorsa stagione, ha incontrato Gerry Cardinale per porre le basi su un possibile futuro nuovamente insieme e un ruolo da dirigente all’interno dell’organigramma del Milan. Il tutto avviene il giorno dopo la visita dello svedese a Milanello, in vista dell’esordio in Champions League contro il Newcastle.