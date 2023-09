Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, sempre vicini anche dopo il ritiro dello svedese dal calcio giocato. Ieri il gigante di Malmoe si è preso la scena con la visita a Milanello, due giorni dopo la pesante sconfitta nel derby e alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Newcastle: l'occasione per salutare i vecchi compagni e dare loro supporto, ma anche per dei rapidi colloqui con Pioli, Moncada e Furlani. Oggi un nuovo capitolo.



VERTICE CON CARDINALE - Come raccontato da Dazn infatti, questa mattina Ibrahimovic ha incontrato il proprietario del Milan, Gerry Cardinale (che sarà a San Siro per l'esordio in Europa): il vertice con il numero uno di RedBird è andato in scena in un hotel di Corso Venezia, nel centro di Milano, e ha alimentato i sogni dei tifosi di vedere Zlatan in società. Non è mistero che agli occhi del Milan lo scenario sarebbe gradito, una presenza come quella di Ibra nel quadro dirigenziale sarebbe utile e le porte sono aperte, ma restano ancora i dubbi su quale possa essere il vestito da cucirgli addosso, con il ruolo di club manager che al momento non lo attira particolarmente, e quali siano le definitive intenzioni dello svedese. Il cui legame con il Milan è comunque sempre forte e testimoniato anche dagli ultimi due giorni.