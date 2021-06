Summit di mercato di scena a Casa Milan. Maldini e Massara hanno incontrato ​l'agente Marco Branca dell'agenzia Firs1 Sports. Si è parlato di giovani e di due profili molto graditi ai rossoneri, ​Jonathan Ikoné e ​Lovro Majer. L'esterno offensivo del Lille, sul quale c'è il forte interesse di Betis Siviglia e, soprattutto, Borussia Dortmund, costa molto, 23 milioni, ai quali bisognerebbe aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra che il Milan, al momento, considera eccessiva.



NUOVO MODRIC - Non può essere acquistato a prezzo di saldo nemmeno ​Lovro Majer, talento 23enne, che in patria paragonano a Luka Modric e considerano il nuovo che avanza. Quella della Dinamo Zagabria è una bottega cara, il Milan ribadirà l'interesse e chiederà lumi sul prezzo. Di certo il profilo rientra per qualità, età e stipendio nei parametri imposti da Elliott.