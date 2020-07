Il Milan fa sul serio per Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona ma nell'ultima stagione in prestito al Betis. In questi istanti a casa Milan è arrivato l'agente Graziano Battistini per un summit programmato con la dirigenza rossonera.



ANCHE ROCA NEL MIRINO- Per Emerson il Milan cerca lo sconto rispetto ai 30 milioni richiesti dal club catalano, le parti sono in costante contatto per cercare di arrivare a un accordo. Da parte del giocatore c'è apertura alla soluzione rossonera. Nel summit si parlerà anche di Marc Roca, assistito dalla Promosport di cui Battistitini è rappresentante. Il campione d'Europa in carica under 21 può lasciare l'Espanyol per 25 milioni di euro.