Porte girevoli a Casa Milan. Perché se da un lato è entrato Alessandro Florenzi, che poco fa ha terminato le visite mediche e si appresta a firmare il contratto con i rossoneri, dall'altro è comparso l'agente Beppe Riso. In programma c'è un summit con la dirigenza per discutere del futuro di Pietro Pellegri, da qualche ora nome caldo per l'attacco del Milan.



IL PIANO - Da settimane, l'idea del Milan era chiara: cercare una punta giovane da affiancare a Ibrahimovic e Giroud. Tramontato l'affare Kaio Jorge, è spuntata la pista che porta a Pellegrini, in scadenza con il Monaco. L'ex Genoa potrebbe rinnovare il contratto coi monegaschi e sbarcare a Milano in prestito. Parti al lavoro, si tratta.