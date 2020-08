Dalle parole ai fatti.ha annunciato in conferenza stampa la ferrea volontà deldi anticipare il riscatto die proprio in questi istanti uno degli agenti dell'attaccante croato è arrivato nella sede del club per un summit con la dirigenza rossonera.Nell'incontro con Ramadani avvenuto ieri il Milan ha trovatoa stagione. In questo momento le parti sono al lavoro per ultimare gli ultimi dettagli con l'Eintracht Francoforte sulle cifre del riscatto, considerando anche il fatto che la Fiorentina vanta una percentuale del 50% sulla futura rivendita. La trattativa è in fase avanzata e vicina alla chiusura. Il discorso relativo ad Andrè Silva, secondo quanto appreso, non è legato alla situazione del nazionale croato.