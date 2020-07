Il Milan si muove sul mercato: dopo Kalulu, giovane terzino arrivato a parametro zero del Lione, i rossoneri valutano altri giovani profili. Nella giornata di oggi, secondo quanto appreso da calciomercato.com, i rossoneri hanno incontrato, in sede, l'intermediario Alessandro Luci della Football Factory.



Al centro dei discorsi c'è, soprattutto, il nome di Nahuel Bustos, attaccante argentino del Talleres. Nato nel luglio 1998, Bustos è reduce da una stagione con 10 gol in 21 presenze. Sul piatto, tuttavia, ci sono anche altri profili sudamericani.