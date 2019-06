Il Milan valuta il futuro di Gigio Donnarumma: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti nel pomeriggio di oggi è andato in scena un incontro a casa Milan tra il nuovo ds Frederic Massara e l'agente del portiere classe '99 Enzo Raiola, per analizzare gli scenari del futuro del numero 99 rossonero.



GLI SCENARI - Nel vertice a casa Milan con l'agente, andato in scena per pranzo, con Raiola che ha lasciato la sede rossonera intorno alle 15, si è parlato di quello che sarà il destino di Donnarumma, analizzando le strategie future della società e il volere del calciatore, che intende rimanere in rossonero. Il PSG di Leonardo però è fortemente interessato e potrebbe avanzare un'offerta importante per l'estremo difensore rossonero, con la società che potrebbe anche vacillare dinnanzi a una trattativa importante. Fondamentale dunque capire le strategie future del Milan, analizzate già oggi.



@86_longo e @AleDigio89