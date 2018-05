Giornata di incontri a Casa Milan per Massimiliano Mirabelli. Secondo quanto riferito da Sky, nel pomeriggio il direttore sportivo del Milan ha incontrato Beppe Riso per parlare di mercato e anche degli assistiti che l'agente ha nelle giovanili rossonere.



MEZZALA CERCASI - Nella scuderia di Riso figura Daniele Baselli, un nome che circola da anni in orbita Milan. Probabilmente il tema forte della discussione è stato proprio la mezzala del Torino, una pista che può prendere quota nei prossimi mesi. Discorso diverso per il centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto, sul quale i rossoneri sembrano aver mollato la presa e destinato ad andare a giocare all'estero.



RINNOVO CAPANNI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel summit di oggi si sono poste anche le basi per il rinnovo del talento classe 2000 Gabriele Capanni, autore di 4 gol in stagione con la Primavera rossonera.