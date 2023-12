Il nome di Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda, è il primo della lista del Milan per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il capo scout rossonero Geoffrey Moncada ha incontrato di persona il calciatore in una recente partita di Bundesliga per provare a convincerlo a trasferirsi a Milano, già nella prossima sessione invernale di mercato.