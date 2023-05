A due giorni dai cinque gol segnati alla Sampdoria nell’ultima giornata di campionato, a tenere banco in casa Milan è il mercato. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro in sede tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Santiago Giménez, attaccante classe 2001 che il Feyenoord ha pescato l’estate scorsa dal Cruz Azul per 4 milioni circa.



L’INCROCIO CON LE ITALIANE - L’argentino naturalizzato messicano potrebbe lasciare il club olandese dopo un solo anno, nel quale ha totalizzato 23 gol in 44 partite. In Europa League ha affrontato sia Roma che Lazio, alla quale ha segnato tre reti in due gare nella fase a gironi. Oggi non vale meno di 20 milioni.



L’INCASTRO DI MERCATO - Accostato anche a Lazio e Atletico Madrid, Gimenez è appena diventato campione d’Olanda col Feyenoord dove ha un contratto fino al 2026. In caso di tentativo concreto da parte del Milan, a fargli posto in casa rossonera potrebbe essere Divock Origi sul quale al momento c’è un forte interessamento da parte del Fenerbahçe. Il possibile switch nell’attacco di Pioli al momento è solo un’ipotesi. Il Milan è a caccia di una punta giovane da alternare a Giroud, gli agenti di Gimenez si sono fatti avanti.