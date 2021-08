E' stato un incontro positivo quello avvenuto oggi fra il Milan e gli agenti di Tiémoué Bakayoko (Marco Branca e Marco Busiello della First che cura gli interessi del giocatore insieme all’agenzia Niagara)Il centrocampista francese di origini ivoriane, di proprietà del Chelsea e già in rossonero nella stagione 2018-19, ai Blues non rientra nei piani di Tuchel. Bakayoko ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2023 con il club campione d'Europa in carica, che ha esercitato una clausola unilaterale che di fatto favorisce il suo trasferimento al Milan: resta ora ai club sedersi per trovare un accordo per definire la formula dell'operazione, che con tutta probabilità dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. Stefano Pioli dovrebbe avere presto a disposizione il classe 1994, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Napoli.