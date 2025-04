Milan, incontro positivo Tare-Furlani: deadline fissata, c'è la prima richiesta di contratto

La corsa alla scrivania di nuovo direttore sportivo del Milan è ancora aperta ed è pronta a vivere nuovi colpi di scena. Secondo quanto filtra e quanto raccolto da Calciomercato.com,– tra i candidati di maggior spicco nella lista dell’ad meneghino –Come raccontato negli scorsi giorni,. Nessun accordo nell’incontro e nessuna stretta di mano, ma Furlani e Tare hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza e toccare vari altri temi, tra cui l’aspetto tecnico-tattico del Milan che verrà.

Fortemente ipotizzabile, dunque, che si sia interloquito anche su possibili profili e candidati per la panchina rossonera targata 2025/26. Da ciò che risulta a Calciomercato.com, nel caso la scelta finale di Furlani ricadesse su, ecco che il dirigente albanese – cheda firmare con il club di Via Aldo Rossi –. Due tecnici italiani dalle caratteristiche differenti, ma accomunati dall’ottima capacità di gestione di un gruppo e dalla profonda conoscenza del nostro calcio.

da parte dell’ad del Milan: infatti,. Siamo ormai alla battute finali e i tempi sono assolutamente maturi per avviare definitivamente la programmazione della prossima stagione., attuale direttore sportivo dell’Atalanta (con un contratto fino al 30 giugno 2027) e fortemente stimato dagli ambienti rossoneri. A differenza di Tare, attualmente libero, il Milan qui dovrebbe mettersi a sedere con i bergamaschi per capire quali spiragli esistono per vedere D’Amico con un futuro lontano da Bergamo.

