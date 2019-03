Contava di avere un nuovo incontro con la società, come vi avevamo anticipato ( LEGGI QUI ), e l'ha ottenuto. Mino Raiola,C'è un contratto in scadenza nel 2020 da discutere e un Gattuso da accontentare: il tecnico rossonero ha un debole per Jack e lo aspetta a braccia aperte la prossima stagione.E' stato un incontro interlocutorio che non ha portato a passi avanti nella trattativa. Il Milan vuole lasciare sereno il giocatore, in modo da recuperare pienamente dall'infortunio.Ma il super agente italo olandese inizia a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato, il futuro di Bonaventura è ancora tutto da scrivere.