La scorsa settimana, secondo quanto riportato da Sportitalia, c’è stato un incontro tra Mino Raiola e il Milan per parlare dei contratti di Gigio Donnarumma e Giacomo Bonaventura, rispettivamente in scadenza nel 2021 e il prossimo giugno. Il Milan vorrebbe prolungare l’impegno relativo al portiere, spalmando l’attuale ingaggio almeno per altre due stagioni: ricordiamo che Donnarrumma guadagna circa sei milioni a stagione. Ma sotto questo punto di vista non c’è troppa disponibilità, pertanto ci sarà bisogno di qualche altro incontro per arrivare a una soluzione e per non arrivare al 2020, quindi a circa un anno e mezzo dalla scadenza. Capitolo Bonaventura: il Milan offrirà un prolungamento, non intende correre il rischio di perderlo a parametro zero, ma dopo lo spezzone di Torino si aspetterà che Jack giochi qualche partita a pieno regime per entrare nel vivo del discorso.