Milan, incontro tra Paratici e l'agente di De Zerbi: lo scenario

Un pranzo con vista sul futuro per il possibile nuovo direttore sportivo del Milan Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus è l'unico profilo preso seriamente in considerazione dalla società, e intanto nella giornata di oggi sabato 29 marzo ha incontrato il procuratore Edoardo Crnjar. A riportare l'indiscrezione è Telelombardia, secondo la quale Paratici ha avuto un colloquio a Milano con l'agente e- Il profilo dell'allenatore del Marsiglia è uno di quelli accostati al Milan per la prossima stagione in caso di separazione con Sergio Conceiçao. L'ex tecnico dello Shakhar al momento è considerato un outsider per la panchina rossonera,: il primo ha un contratto fino a giugno 2027 con il Napoli e il club azzurro si sente tranquillo sulla sua permanenza anche per la prossima stagione; Allegri è il nome caldeggiato dal CEO del Milan Furlani, che l'ha individuato come il miglior profilo sul quale puntare considerando le esigenze attuali del club.

- L'agenzia di Edoardo Crnjar cura anche gli interessi di. Il centrale potrebbe diventare un'idea di mercato per il Milan nei prossimi mesi, e non è escluso che nell'incontro con Paratici i due abbiano parlato anche della possibilità di fare un tentativo per il giocatore che con il Barcellona ha un contratto in scadenza a giugno 2031. Idee, ipotesi di di mercato in attesa di entrare nel vivo delle trattative. Il Milan lavora per il ruolo di ds e il nome di Paratici è sempre più forte, poi bisognerà scegliere l'allenatore.