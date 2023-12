Dopo aver perso nella rifinitura di ieri Yunus Musah il Milan ha perso per infortunio anche Tommaso Pobega partito titolare al suo posto nella gara contro il Monza, ma costretto a dare forfait per un problema muscolare al minuto 23 con il risultato fermo sull'1-0 in favore dei rossoneri.



Per il centrocampista schierato da Stefano Pioli in un nuovissimo 3-3-1-3 fluido si è trattato di un problema muscolare alla coscia che lo ha costratto a chiedere il cambio. Al suo posto esordio in Serie A per Jan Carlo Simic, giovane difensore classe 2005 prelevato dallo Stoccarda nell'estate 2022.