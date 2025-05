AFP via Getty Images

Milan, infiammazione al pube per Chukwueze

48 minuti fa



Il Milan sta preparando la sfida con la Roma di domenica sera dove solo una vittoria per tenere viva la speranza di una qualificazione in Europa. Non arrivano buone notizie dall'allenamento di oggi: secondo quanto riportato da Sky, Bondo, alle prese con un problema alla caviglia, non dovrebbe recuperare, così non dovrebbe esserci neanche Chukwueze per un'infiammazione al pube.