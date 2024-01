Milan, Gabbia si fa male e deve uscire: stavolta i muscoli non c'entrano, le condizioni

Redazione CM

Incredibile la sfortuna del Milan con gli infortuni in difesa: Matteo Gabbia ha dovuto lasciare il campo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per infortunio, al suo posto è entrato Kjaer al 36' del primo tempo. Il centrale tornato dal prestito al Villarreal si è scontrato in maniera violenta con De Roon, costretto anche lui ad uscire poco dopo.



LE CONDIZIONI - Lo scontro testa contro piede di De Roon in caduta è stato violento, il giocatore è stato costretto ad uscire ma non si tratta di un infortunio muscolare, quindi è scongiurato il rischio di un lungo stop a vessare nuovamente la difesa di Pioli.