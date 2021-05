I tifosi del Milan dovranno attendere ancora un giorno. Zlatan Ibrahimovic, uscito al 66' del match contro la Juve per un problema al ginocchio sinistro, effettuerà domani la risonanza magnetica per chiarire le sue condizioni.



DOMANI LA RISONANZA - Oggi infatti il ginocchio è ancora troppo gonfio: i tempi di recupero non sono ancora certi, ma con tutta probabilità salterà sia il Torino, nel turno infrasettimanale di mercoledì, che il Cagliari, domenica. Pioli spera di poterlo avere almeno per l'ultima giornata di campionato. Brahim Diaz invece ha effettuato il defatigante e sta bene, dopo il problema accusato ieri.