Milan, infortunio Maignan: quando torna e quante partite salta

Ore di attesa per il Milan, che nel pomeriggio conoscerà l'esito degli esami di Mike Maignan. Il portiere francese, costretto a uscire poco dopo il 20' della sfida contro lo Slavia Praga a causa di una botta al ginocchio a seguito di un contrasto con Vicek dopo solo tre minuti di gioco, ha subito un forte trauma contusivo alla gamba destra. I test serviranno per capire se ci sono lesioni.



LE PAROLE DI PIOLI - Nel post partita di Slavia Praga-Milan l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha dato un aggiornamento: "Mike ha sentito un dolore al ginocchio, non sembra niente di preoccupante. Vedremo, ma mi sento di dire che non sarà una cosa lunga".



LE PARTITE CHE SALTA - Maignan salvo sorprese salterà la sfida di domenica 17 marzo alle 15 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, dovrebbe tornare a disposizione per il match contro la Fiorentina, sabato 30 marzo alle 20.45. Da valutare il suo impiego con la Francia, che l'ha convocato per le partite in preparazione a Euro 2024 contro Germania (sabato 23 marzo) e Cile (martedì 26 marzo).