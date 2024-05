Milan, infortunio per Chukwueze: sostituito dopo 45'

Torna il problema infortuni in casaanche nel finale di stagione, l'ultimo guaio arriva perL'esterno offensivo nigeriano si è fatto male nel finale del primo tempo della partita contro ila San Siro, match valido per la 36esima giornata di Serie A: sembra trattarsi di unper il classe 1999.L'ex Villarreal ha chiesto il cambio, poi ha stretto i denti fino all'intervallo: al suo posto, alla ripresa del gioco, Stefano Pioli ha inserito Rafael Leao.- Non è possibile stabilire al momento i tempi di recupero per Chukwueze, è necessario attendere ulteriori comunicazioni da parte del Milan e gli esami del caso.

Il rischio però, con due sole partite di campionato rimaste in calendario (trasferta di Torino, ultima casalinga contro la Salernitana) è che la stagione di Chukwueze possa essere conclusa.