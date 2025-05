Milan, infortunio per Fofana

AFP via Getty Images

Brutte notizie per ilche perde per infortunio. Il centrocampista francese era partito titolare nel corso del posticipo del lunedì sera della 35esima giornata di Serie A contro il Genoa in trasferta al Galileo Ferraris di Marassi, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 29 del primo tempo per unFofana si è prima accasciato da solo all'altezza della trequarti difensiva rossonera e ha chiesto l'intervento dello staff sanitario del Milan con cui, dopo un breve intervento, ha deciso di provare a continuare a rimanere in campo. Soltanto qualche minuto dopo, tuttavia, l'ex Monaco ha chiesto la sostituzione alla panchina

Immediata la reazione di Sergio Conceicao che ha scelto di tornare su i suoi passi, sostituire Fofana e mandare in campo quel Rafaelche, per scelta tecnica e normali rotazioni, aveva scelto di far sedere in panchina a inizio gara. U