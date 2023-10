Si ferma Luka Jovic. L'attaccante serbo, non nuovo a problemi fisici, durante la sfida con il Paris Saint-Germain è stato costretto a fermarsi. Un infortunio di gioco? No. Jovic si è reso protagonista di un problema muscolare durante il riscaldamento, ancora prima di un suo possibile ingresso in campo. Come riportato da Prime, il giocatore è parso dolorante, mettendosi una mano sulla coscia, per poi rientrare negli spogliatoi. Ad aggiungere amarezza alla serata parigina, anche un fastidio accusato da Fikayo Tomori nel finale di partita. Il difensore rossonero è stato sostituito al 90' da Simon Kjaer.



LE PAROLE DI PIOLI - In conferenza stampa al termine del match, Stefano Pioli ha poi aggiunto le prime impressioni sullo stop dell'attaccante serbo: "Ha sentito male all'adduttore. Se ci sarà col Napoli? Non lo so, non ho parlato col dottore". In dubbio dunque la sua presenza per la prossima sfida con il Napoli, in programma per la prossima domenica 29 ottobre. Tutto dipenderà dagli esami di rito a cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore, volti a chiarire l'entità dello stop e stabilire i tempi di recupero.