Getty Images

Milan, infortunio per Walker: problema al flessore, le condizioni

27 minuti fa



Piove sul bagnato in casa Milan. Nella serata dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, i rossoneri incassano anche un infortunio che preoccupa per i prossimi impegni. Nel finale infatti Kyle Walker ha lamentato un problema al flessore.



L’inglese è rimasto in campo per onore della firma e perché Conceicao aveva già esaurito gli slot per le sostituzioni. È rimasto bloccato in difesa, passando nel ruolo di centrale e sventando anche alcuni contropiedi degli avversari.



Da valutare le condizioni dell’ex Manchester City e l’entità di questo stop che ora potrebbe tenerlo ai box per alcune gare. Nelle prossime ore verrà valutato e si saprà di più sulle sue condizioni.