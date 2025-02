Milan, infortunio Walker: quando torna, le indicazioni sui tempi di recupero

Getty Images

Oltre al danno, la beffa. La squadra di Sergio Conceiçao ha chiuso il suo cammino europeo ai playoff di Champions, il pareggio di San Siro unito alla sconfitta all'andata in Olanda ha messo la parola fine alle ambizioni internazionali del Diavolo. E ha regalato lo stop di Walker, arrivato a gennaio dal Manchester City e subito centrale nel progetto del tecnico portoghese. Il problema fisico costringe l'inglese a saltare la sfida contro il Torino, le ultime sui tempi di recupero.

- Walker è rimasto in campo per tutti i 90 minuti contro il Feyenoord, stringendo i denti per delle noie muscolari arrivate quando il Milan aveva già esaurito i cambi. Nello specifico si è trattato di un problema alla coscia sinistra.Il guaio costringerà l'ex City a, come confermato da Conceiçao nella classica conferenza stampa della vigilia: "".- Il Milan non ha sottoposto il giocatore a degli esami negli ultimi giorni e la sensazione generale, di conseguenza, è che non si tratti di un infortunio serio bensì di, tale da non tenere Walker a lungo lontano dai campi di gioco.

Difficile dire però in questo momento per quanto starà fuori. A metà settimana il Milan giocherà contro il Bologna nel recupero della partita rinviata per maltempo alla fine dello scorso ottobre: la para è in programma giovedì 27 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.e rientrare nel turno successivo, quando il Milan affronterà lain quello che potrebbe essere una sorta di spareggio Champions League, all'inizio di marzo.

Nei prossimi giorni si avrà un quadro più completo della situazione e si potrà stabilire con certezza quando il difensore inglese potrà tornare a disposizione e nell'undici titolare.- Nel frattempo, per sostituire Walker è pronto il giovane Alex, che in Champions League non poteva giocare in quanto non inserito in Lista UEFA. Il terzino spagnolo è favorito, le alternative sono costituite da Filippo, dall'arretramento di Yunuso dallo slittamento a destra di Fikayo