Milan, inizia oggi la campagna abbonamenti: tutte le novità

La nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan undici anni dopo l’ultima volta è stata spiegata da Giorgio Furlani come una scelta orientata sul tecnico con più titoli vinti in Italia. Il concetto di vittoria torna al centro del progetto rossonero ma Igli Tare, nell’intervista concessa anche a calciomercato.com, ha indicato nei tifosi il motore necessario per riportare il club all’altezza della sua storia. La visione del nuovo corso rossonero anche in termini di campagna abbinamento ha l’obiettivo di far sentire la vicinanza di tutto il mondo Milan nei confronti dei propri fan.

Oggi, mercoledì 25 giugno, parte la nuova campagna abbonamenti del Milan. Per la nuova stagione, nella fase dei rinnovi, le modalità e - soprattutto - i prezzi restano invariati rispetto alla precedente: comodità, semplicità e sicurezza, per una campagna pensata per esprimere concretamente la vicinanza ai sostenitori rossoneri - a partire da coloro che anche lo scorso anno hanno dimostrato fiducia sottoscrivendo la tessera stagionale.

LA NOVITÀ- L’unica novità riguarda l’abbonamento al settore Secondo Blu, che si affianca all’abbonamento “classico” mantenendone tutte le caratteristiche, ad eccezione della possibilità per il cambio nominativo: quest’ultimo, infatti, non sarà consentito, in linea con le nuove disposizioni richieste dalle Autorità in materia di ingressi e abbonamenti allo stadio San Siro per il prossimo anno

• I tifosi rossoneri che nella scorsa stagione hanno sottoscritto un abbonamento tramite AIMC o gli iscritti AIMC che vogliono acquistare una tessera per la stagione 2025/26, dovranno rivolgersi al proprio Milan Club di riferimento per tutte le informazioni. Per i soci AIMC, per tutta la durata della campagna abbonamenti, si applicherà il listino prezzi della fase di prelazione• Infine, all’interno dell’abbonamento sono comprese tutte le 19 partite casalinghe del Milan nella stagione 2025/26, inclusa quella dell’8 febbraio, data in cui San Siro sarà inagibile per le prossime Olimpiadi Invernali

o Lega Serie A sta valutando diverse opzioni - tra cui uno slittamento del calendario, l’inversione delle gare “andata e ritorno” o la possibilità di disputare una partita all’estero -, ma al momento non è stata presa alcuna decisione ufficialeo Tra le ipotesi, quella di giocare un match di campionato all’estero rappresenterebbe una prima assoluta; un’opportunità per rafforzare il profilo internazionale della Serie A e che il Milan osserva con attenzione, avendo un calendario meno fitto la prossima stagione e volendo sempre contribuire in modo costruttivo alla crescita del calcio italiano nel mondo

o Nel caso in cui la Lega, alla quale spetta la decisione, deciderà che la gara dell’8 febbraio venisse disputata fuori dall’Italia, saranno identificate dal Club le migliori soluzioni a tutela dei tifosi.



CONFERME- Nella scorsa stagione il Milan è arrivato 8 in classifica ma i suoi tifosi hanno raggiunto il primato per presenze allo stadio nelle gare casalinghe. Con il senso di appartenenza invocato da Tare, la leadership di Modric, la motivazione di Allegri e i gol di Leão il club è convinto di riportare entusiasmo alla propria gente.