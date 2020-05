Il Milan si prepara per la ripresa degli allenamenti. Questa mattina, intorno alle 9.30, sono iniziate infatti le visite mediche dei giocatori rossoneri, che saranno scaglionate su tre giorni con gruppi di 7-8 calciatori al giorno. Come riferisce Sky Sport, controlli anche per Stefano Pioli e lo staff, ma più approfonditi sono gli esami per i giocatori: test sotto sforzo, elettrocardiogramma e analisi del sangue. Da giovedì poi, chi avrà svolto i test, potrà allenarsi sui tre campi di Milanello in gruppi divisi sui tre campi: 12 al mattino, 12 al pomeriggio con lavori su cardio, forza e, se sarà possibile, con il pallone; in ogni metà campo ci saranno due giocatori, così da permettere di mantenere le distanze e le spaziature corrette previste dal protocollo.



I primi ad effettuare controlli questa mattina presso la clinica La Madonnina sono stati Bonaventura, Biglia, Duarte e lo stesso Pioli, sono attesi altri giocatori del Milan in giornata. Nessuna novità invece per Ibrahimovic e Kessie, non ancora rientrati in Italia: lo svedese in particolare, vuole una data certa di ripresa per tornare.