Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata dall'estero.



Il Manchester City ha praticamente definito l'acquisto del difensore olandese Nathan Aké (25 anni ex Chelsea), che arriva dal Bournemouth. A questo punto rischia di sfumare l'interesse del club inglese allenato da Guardiola per il senegalese del Napoli, Koulibaly. Lo stesso discorso vale per il Liverpool, vicino all'algerino Aissa Mandi del Betis.



Il Leeds neo-promosso in Premier League si è messo sulle tracce del difensore argentino Juan Foyth del Tottenham (in alternativa al connazionale Marcos Senesi del Feyenoord) e del centrocampista portoghese Florentino Luis del Benfica, già nel mirino del Milan.



Il Benfica è in trattativa con l'attaccante uruguaiano Edinson Cavani (33 anni ex Napoli, svincolatosi a parametro zero dal PSG) e per il trequartista brasiliano del Gremio, Everton, seguito in passato dal Milan.



Il Tottenham di Mourinho ha battuto l'Everton di Ancelotti nella corsa al centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg (24 anni ex Bayern Monaco) del Southampton, che in cambio ottiene il difensore Kyle Walker-Peters come parziale contropartita tecnica.