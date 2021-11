Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell’Inter, parla in tv, dicendo la sua su Zlatan Ibrahimovic, ex compagno del Jardinero, in vista del derby di Milano: “Ci siamo divertiti, abbiamo vinto uno scudetto giocando in coppia. Tutti dicevano che eravamo incompatibili ma quell'anno segnammo tantissimi gol. Non ricordo perché prese la maglia numero 8, ma non mi ha mai chiesto la 9. Se me lo aspettavo così decisivo a 40 anni? Dico la verità: no. Gli faccio i complimenti perché non è facile. Mi fa piacere che stia facendo bene perché è un ragazzo perbene, un grandissimo giocatore. Poi ha vissuto in un periodo in cui ci sono stati Ronaldo e Messi, per quello non ha mai vinto il Pallone d'Oro”.