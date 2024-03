Milan-Inter, derby durante la settimana? Solo quattro nella storia in campionato: ecco come sono andati

La tensione sale,si affronteranno nella 33esima giornata di Serie A in un derby che potrebbe consegnare lo scudetto numero 20 e la seconda stella ai nerazzurri.L'ufficialità arriverà nella mattinata di mercoledì, quando la Lega Serie A ufficializzerà il calendario per le, ma ormai tutto è indirizzato verso la disputa di Milan-Inter. Una scelta che si lega all'impegno dei rossoneri in, perchéla squadra di Stefano Pioli affronterà ladi Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico nel ritorno dei quarti di finale. Di conseguenza, lo spostamento a lunedì eviterebbe al Diavolo di giocare due partite nello spazio di 72 ore.Milan e Inter quindi si affronteranno salvo sorprese di lunedì, una prima assoluta per la stracittadina di Milano:- Prima assoluta di lunedì, ma non il primo derby di campionato che si disputerà in un giorno infrasettimanale, al netto dei confronti che hanno visto protagoniste le due squadre - anche recentemente - in competizioni europee.Il primo si svolse il, fase nazionale della prima divisione italiana, l'intero turno di campionato fu anticipato poiché la domenica successiva (2 giugno) gli italiani erano chiamati alle urne per votare il referendum che contrapponeva la monarchia alla Repubblica.: rimonta rossonera con, dile reti nerazzurre.Il secondo derby di campionato in settimana arrivò solo 55 anni dopo,, doppiette di, gol di. Anche in quel caso, lo spostamento in settimana era dovuto a motivi politici: quella domenica si svolgevano le elezioni nazionali, vinte poi da Silvio Berlusconi che dopo aver gioito per il trionfo nel derby si prese anche la maggioranza del Parlamento alla guida della coalizione di centrodestra.Il terzo derby giocato durante la settimana risale a, un'altra vittoria per il Milan che si impose sull'Inter con il risultato di, gol di. In quel caso, non furono motivi politici a dettare lo spostamento della partita: quella domenica, 16 aprile, era domenica di Pasqua.Infine, l'ultimo derby giocato in settimana in campionato., uno spostamento dettato da una tragica ragione:, allora difensore della Fiorentina ma con un passato nelle giovanili del Milan. Il recupero della sfida con l'Inter fu fissato circa un mese dopo e terminò. Il bilancio dei derby di campionato in settimana oggi è dunque tutto dalla parte del Milan, con tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta contro l'Inter.