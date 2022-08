Mancano ancora venticinque giorni a Milan-Inter, eppure c'è già aria di derby: in programma durante la quarta giornata, il 3 settembre alle 18, si parte subito con la caccia ai biglietti. La campagna abbonamenti è stata chiusa a quota 40mila, il resto dei tagliandi viene assegnato di partita in partita: per il derby, la vendita si dividerà in tre fasi, con la prima che comincia domani 10 agosto, su singletickets.acmilan.com, il Ticket Office di Casa Milan e i circuiti Vivaticket.



LE TRE FASI - Queste le tre fasi previste in occasione del derby. Fase Abbonati Secondo Verde: dal 10 agosto alle 12 all'11 agosto alle ore 23.59, gli abbonati al Secondo Anello Verde avranno la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori messi a disposizione con un listino prezzi dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato automaticamente un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi. Fase Abbonati: dal 12 agosto alle 12 al 15 agosto alle ore 23.59 ogni abbonato alla stagione 2022-23 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo dedicato nei settori disponibili. Vendita libera: dal 16 agosto alle 12 fino a esaurimento posti.