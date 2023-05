Il portoghese è in dubbio per il problema muscolare accusato all'inizio della gara di sabato scorso contro la Lazio, mentre il belga è in ballottaggio con Dzeko. Così,egnata dal centravanti francese, risultata decisiva per scucire lodalle maglie dei cugini l'anno scorso. Poianche in un altro derby di campionato vinto in rimonta, quello in questa stagione nel girone d'andata., la sua vittima preferita (solo al Cagliari ha segnato un gol in più). Trafitta anche nellaMa poi il trasferimento è saltato e un anno dopo è andato al Milan, con cui il mese scorso, che in Champions sogna di prendersi la rivincita dopo la finale mondiale persa dalla sua Francia contro l'Argentina in Qatar.