Milan, Inter e Juventus beffate al fotofinish. Julian Alvarez è infatti a un passo dal Manchester City: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club inglese acquisterà l'attaccante argentino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, due milioni in meno della clausola da 20, superando così la corte dei club italiani. I Citizens hanno trovato l'accordo per prenderlo subito e lasciarlo al River Plate almeno fino a giugno, poi in estate valuteranno il da farsi



LA STRATEGIA - Il prestito infatti potrebbe essere interrotto o prorogato alla fine del 2022, di modo da consentire al classe 2000 di avere continuità di impiego nell'anno dei Mondiali, con il City che coprirebbe lo stipendio sin da subito, nonostante la militanza in Argentina. Un colpo richiesto e vagliato espressamente da Pep Guardiola, che vede in Alvarez l'attaccante del futuro. E alla Serie A, ancora una volta, potrebbero rimanere solo le briciole.



