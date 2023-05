fraè alle porte e proprio in porta, concedeteci il gioco di parole, si giocherà una delle partite più importanti della gara. Un duello a distanza fra il francese rossoneroe il camerunese nerazzurroDue dei migliori portieri non solo del nostro campionato, ma di tutto il mondo, e c'è chi assicura che almeno uno dei due possa finire non solo in top 5, ma addirittura sul gradino più alto del podio come miglior portiere del mondo proprio grazie alla vetrina di questa doppia sfida.Per entrambi l'annata 2022/23 non è iniziata alla grande. Maignan per l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per quasi 4 mesi, Onana per il dualismo con Samir Handanovic che lo ha fatto partire come secondo alle spalle dello sloveno. Oggi però, con 3/4 di stagione e con i problemi di entrambi alle spalle, i dati confermano l'importanza di entrambi per Pioli e Inzaghi.davanti a un mostro sacro com Courtois e le sue parate sono state decisive in due occasioni contro Barcellona nei giorni e contro il Porto agli ottavi.sia in Champions contro il Tottenham prima (al 96' su Kane) e contro il Napoli poi (su Di Lorenzo oltre che sul rigore di Kvaratskhelia) sia in campionato., perché il destino di entrambi i portieri si intreccia inevitabilmente con la prossima estate che sarà incandescente sia per il Milan che per l'Inter.sia per Maignan (che piace al Newcastle su tutti) sia per Onana (su cui c'è forte il Chelsea), ma la posizione dei due club non può essere la stessa.che sistemerebbero in un colpo solo il discorso plusvalenza da chiudere entro fine anno. E comunque finirà il doppio Euroderby, Maignan contro Onana sarà un duello unico: mai da quando vestono queste maglie i due si sono ritrovati in campo nello stesso momento.