Primo turno infrasettimanale in Serie A: dopo i verdetti del weekend sei squadre hanno sette punti in classifica e le prime gare del martedì potrebbero cambiare la situazione con tre big subito in campo nella quarta giornata. Martedì 30 agosto il calendario offre Sassuolo-Milan alle 18:30, Inter-Cremonese e Roma-Monza alle 20:45. I campioni d’Italia dovranno quindi affrontare il compito più duro, ma la vittoria contro il Bologna e la bella prestazione del nuovo arrivato Charles De Ketelaere hanno portato rinnovato entusiasmo nella piazza rossonera. La squadra di Pioli parte quindi favorita sulla lavagna scommesse di Betaland, con il segno 2 al Mapei che vale quota 1,62, contro il segno 1 a 5,00 e il pareggio a 4,30. Nella sfida con la Cremonese l’Inter deve assolutamente mettere da parte le critiche che sono arrivate dopo la sconfitta con la Lazio. Nonostante l’assenza di Lukaku il successo dei nerazzurri a San Siro appare molto probabile a 1,14 e su Betaland sono altissime le due alternative. Il primo pareggio dei nerazzurri è a quota 8,50, mentre il clamoroso successo della Cremonese vale 18,00 volte la posta. Del resto la formazione di Massimiliano Alvini è a secco di punti come il Monza, che nella quarta giornata sfida in trasferta la Roma. All’Olimpico Mourinho vuole dai suoi una prestazione diversa rispetto a quella di Torino con la Juventus, dove a detta del portoghese il pareggio è arrivato solo grazie ad un po’ di fortuna nel primo tempo dominato dai bianconeri. I giallorossi sono nettamente favoriti a quota 1,26 e i brianzoli rischiano di dover rinviare ancora la gioia dei primi punti in classifica: il segno X è a 6,15, mentre il 2 è proposto a 10,50.